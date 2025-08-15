Offiziell: Liverpool holt 18-jährigen Italiener

Der FC Liverpool hat erneut tief in die Tasche gegriffen – diesmal für einen Junioren-Nationalspieler. Der 18 Jahre alte Giovanni Leoni kommt für umgerechnet rund 30 Millionen Euro (26 Millionen Pfund) vom Serie-A-Klub Parma Calcio zum englischen Fußballmeister, wie die Reds am Freitag bekannt gaben.

Der italienische U19-Nationalspieler unterzeichnete einen Sechsjahresvertrag beim Klub von Teammanager Arne Slot. Sein Wechsel steht noch unter dem Vorbehalt der internationalen Freigabe und einer Arbeitserlaubnis.

Der Abwehrspieler wird bereits zum Premier-League-Auftakt gegen Bournemouth am Freitag (ab 20:45 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame mit Sky X!) als Zuschauer an der Anfield Road erwartet. In den nächsten Monaten soll der Neuzugang die Lücke schließen, die Jarell Quansahs Wechsel zu Bayer Leverkusen hinterlassen hat.

Seit dem Titelgewinn im Mai hat Slots Team knapp 315 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Neben Leoni holte Liverpool Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Milos Kerkez und Hugo Ekitiké.

(SID) / Artikelbild: Imago