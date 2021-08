Offiziell! Liverpool verlängert langfristig mit van Dijk

via

Innenverteidiger Virgil van Dijk hat einen neuen langfristigen Vertrag beim FC Liverpool unterzeichnet. Das gaben die Reds heute offiziell bekannt.

Der Kontrakt ist bis zum Ende der Saison 2024/25 datiert und gibt dem FC Liverpool sowie dem zuletzt lange verletzten Niederländer Planungssicherheit. Dementsprechend glücklich gab sich van Dijk nach der erfolgten Unterschrift.

“Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin, worauf meine Frau und meine Kinder sehr stolz sind und natürlich auch meine Agentur. All die harte Arbeit, die wir bisher geleistet haben, geht weiter, und ich freue mich darauf, was die Zukunft mit Liverpool bringt. Ich bin begeistert, sehr glücklich und stolz.”

Bilanz von van Dijk: 130 Spiele, 13 Tore & vier Titel

Van Dijk kam im Januar 2018 von Southampton nach Liverpool und etablierte sich schnell als feste Größe in der Innenverteidigung von Jürgen Klopp.

Der niederländische Kapitän absolvierte 130 Spiele für den Klub, erzielte dabei 13 Tore und gewann neben dem Meistertitel in der Premier League auch die Champions League, den UEFA-Superpokal und die FIFA Klub-Weltmeisterschaft mit den Reds.

Verletzung auskuriert – Vorfreude auf Saisonstart

Zuletzt lief es für den großgewachsenen Innenverteidiger jedoch nicht mehr rund. In der vergangenen Saison erlitt er eine schwere Knieverletzung, die auch eine Teilnahme an der EURO 2020 verhinderte. “Leider war die letzte Saison für mich persönlich eine Saison zum Vergessen, aus der ich lernen und die ich mitnehmen muss, aber ich habe meine Zeit hier genossen und werde sie in den nächsten Jahren mit euch allen zusammen weiter genießen.”

Mittlerweile ist van Dijk jedoch wieder zurück im Training und freut sich auf die am Freitag startenden Premier-League-Saison. “Ich fühle mich bereit für das Wochenende, wir werden sehen, was der Trainer entscheidet. Für mich persönlich wird es eine völlig andere Atmosphäre und Einstellung sein. Es ist etwas, wofür wir kämpfen, für die Punkte, und hoffentlich können wir daraus ein positives Ergebnis ziehen.”

