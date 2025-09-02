Offiziell: Malone wechselt zu Bundesliga-Konkurrent

Was Sky bereits berichtete, ist nun offiziell: Maurice Malone verlässt die Wiener Austria und wechselt innerhalb der ADMIRAL Bundesliga. Der 25-Jährige wechselt zu Meister Sturm Graz.

Mit der Verpflichtung reagieren die Grazer auf den Abgang von William Böving. Der 22-jährige Däne wechselte am Montag zu Mainz 05 in die Deutsche Bundesliga.

Malone erst im Sommer fix zur Austria

Malone wechselte im Sommer 2024 leihweise vom FC Basel zur Wiener Austria. Nach einer überzeugenden Saison verpflicheten die Wiener den deutschen Stürmer im Sommer für 1,2 Millionen Euro (laut transfermarkt.at) fest. In 48 Pflichtspielen für die Austria traf der Offensivspieler 16 Mal, sieben weitere Treffer bereitete er vor.

In der Saison 2022/23 war der 25-Jährige bereits für den Wolfsberger AC in der ADMIRAL Bundesliga tätig. Für die Lavanttaler kam Malone in 29 Pflichtspielen auf neun Tore und elf Assists.

Sturm-Geschäftsführer Sport Michael Parensen: „Maurice Malone ist ein Stümer mit Tempo, Tiefgang sowie körperlicher Präsenz, der er in der österreichischen Bundesliga beim WAC sowie der Austria bereits seine Torgefahr unter Beweis gestellt hat. Damit erfüllt er alle Anforderungen, die wir an einen neuen Angreifer gestellt haben. Wir freuen uns, dass er unserer Offensive weitere Qualität hinzufügt und wir wie angestrebt unseren Kader in der Spitze noch weiter verstärken konnten. Maurice wird mit seiner Erfahrung einen entscheidenden Teil dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen.“

Maurice Malone zu seinem Wechsel nach Graz: „Der SK Sturm ist zweimal hintereinander Meister geworden – eine Top-Adresse in Österreich. Dementsprechend glücklich bin ich, nun hier in Graz zu sein. Ich bin extrem motiviert, hier loszulegen, der Mannschaft mit meinen Qualitäten zu helfen und in der Meisterschaft, dem Cup und in der Europa League voll anzugreifen.“

Bild: GEPA