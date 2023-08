Offiziell! Mancini übernimmt saudisches Nationalteam

Roberto Mancini wird Fußball-Nationaltrainer von Saudi-Arabien und reist am Montag nach Riad, wo er in Kürze vorgestellt wird.

Wie der saudische Verband am Sonntag bestätigte, hat der italienische Europameister-Coach einen Vertrag über vier Jahre unterzeichnet. Dieser soll Mancini mindestens 90 Millionen Euro garantieren.

Mancini wird mit seinen engsten Mitarbeitern nach Saudi-Arabien reisen, zu dem auch Italiens Ex-Teammanager Gabriele Oriali gehört. Der Vertrag wurde von Mancinis Ehefrau, der Rechtsanwältin Silvia Fortini, ausgehandelt, berichtete das Blatt. „Ich habe in Europa Geschichte geschrieben“, sagte der 58-Jährige, „jetzt ist es an der Zeit, Geschichte in Saudi-Arabien zu schreiben.“

Seit 2018 war Mancini für den italienischen Verband FIGC als Chefcoach tätig gewesen. Der EM-Triumph von Wembley 2021 war eng mit seinem Namen verknüpft, er galt aber auch als Verantwortlicher für die schwachen Auftritte und die verpasste WM-Endrunde ein Jahr später in Katar. Der einstige Weltklassespieler könnte im September beim Länderspiel gegen Südkorea mit Trainer Jürgen Klinsmann debütieren.

