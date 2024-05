Offiziell: Marsch übernimmt Teamchef-Posten

Neue Aufgabe für den ehemaligen Salzburg-Trainer Jesse Marsch: Der US-Amerikaner übernimmt per sofort das Amt des Nationaltrainers in Kanada. Das teilte der Verband des Co-Gastgebers der WM 2026 am Montag offiziell mit.

Damit wird Marsch das kanadische Nationalteam bei der Copa America 2024, beim Gold Cup 2025 sowie bei der WM 2026 im eigenen Land betreuen. Bei der Copa America im Sommer trifft Kanada im Eröffnungsspiel auf Titelverteidiger und Weltmeister Argentinien.

Zuvor stehen für Marsch und Kanada Anfang Juni noch zwei Testspiele gegen die Niederlande und Frankreich an.“Es ist eine große Ehre, das kanadische Nationalteam bis zur WM 2026 im eigenen Land zu begleiten“, wird der US-Amerikaner auf der Webseite des kanadischen Verbands zitiert.

Nach seiner erfolgreichen Zeit bei Salzburg mit zwei Double-Gewinnen waren die weiteren Engagements von Marsch bei RB Leipzig und Leeds United nicht von Erfolg geprägt. Nach mehr als einem Jahr ohne Job hat der 50-Jährige nun wieder eine spannende Aufgabe gefunden.

