Offiziell: Mbappe verlängert bei PSG

via

via Sky Sport Austria

Der französische Weltmeister Kylian Mbappe bleibt bei Paris Saint-Germain bleiben. Der 23-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag um drei Jahre bis 2025 verlängert. Das gab der Klub am Samstagabend bekannt.

Mbappé spielt seit Sommer 2017 für die Pariser. Er war zunächst von der AS Monaco ausgeliehen gewesen, ehe er nach einem Jahr für 180 Millionen Euro fest verpflichtet worden war.

Bei den Parisern stieg er zum Superstar auf, aber den ersehnten Champions-League-Titel gewannen er und seine Starkollegen um Neymar und Messi trotz der Scheich-Millionen aus Katar nicht. Während seiner Zeit in Paris holte Mbappe unter anderem viermal die französische Meisterschaft und zweimal den Pokal. 2018 wurde er mit der französischen Nationalmannschaft Weltmeister.

Real geht leer aus

Am Ende kam es wohl nicht mehr überraschend. Nachdem es monatelang so aussah, dass Real Madrid Superstar Kylian Mbappe ablösefrei von Paris St. Germain verpflichten wird, aber es nie zu einer Bestätigung kam, tritt nun das Gegenteil ein. Der Angreifer verlängert seinen Vertrag in Paris.

Bild: Imago