Offiziell: Mega-Vertrag und neue Nummer für Barca-Star Yamal

Lamine Yamal bleibt dem FC Barcelona langfristig erhalten und bekommt eine neue Rückennummer. Bislang lief der Offensivstar mit der 19 auf, nun trägt er die zehn auf dem Rücken.

Der Offensivstar verlängert seinen Vertrag beim FC Barcelona vorzeitig bis 2031. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wird Yamal damit zu einem der Top-Verdiener im Kader der Katalanen aufsteigen.

In der abgelaufenen Saison feierte er mit dem Team von Trainer Hansi Flick gleich drei Titel: die Meisterschaft in der La Liga, den Triumph in der Copa del Rey sowie den Gewinn der spanischen Supercopa. Mit 18 Toren und 25 Vorlagen in 55 Pflichtspielen war Yamal maßgeblich am herausragenden Abschneiden der Katalanen beteiligt – und glänzte regelmäßig mit spielerischer Klasse auf höchstem Niveau.

(sport.sky.de) / Bild: Imago