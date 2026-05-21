Offiziell: Meistertrainer übernimmt Trimmel-Klub Union Berlin

Union Berlin hat Mauro Lustrinelli als neuen Cheftrainer verpflichtet.

Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Der 50 Jahre alte Schweizer kommt vom FC Thun. Nach Sky-Informationen zahlt Union eine Ablöse von rund einer Million Euro für den Coach, dessen Vertrag noch bis 2028 lief. Über die Laufzeit des Kontrakts in Berlin machte Union wie übliche keine Angabe.

Bei den Eisernen folgt Lustrinelli auf Interimstrainerin Marie-Louise Eta, die mit Union zum Ende der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt perfekt machte. Zuvor hatten sich die Berliner im April nach einer schwachen Rückrunde von Trainer Steffen Baumgart getrennt.

Lustrinelli arbeitete derweil seit 2022 in Thun. Dort war er in der Saison 2024/2025 in die Super League aufgestiegen, ehe der Klub unter ihm in der kürzlich zu Ende gegangenen Spielzeit überraschend den Meistertitel gewann.

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(SID) / Bild: Imago