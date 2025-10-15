Offiziell! Mercedes bestätigt F1-Fahrerpaarung für 2026

George Russell und Kimi Antonelli bilden auch 2026 das Fahrer-Duo bei Mercedes. Das hat der Rennstall am Mittwochnachmittag offiziell verkündet.

Kurz vor dem Großen Preis der USA hat der deutsche Formel-1-Rennstall Mercedes sein Piloten-Duo für die kommende Saison bekanntgegeben. Es bleibt wie erwartet bei George Russell und Kimi Antonelli. „Die Bestätigung unserer Fahrerpaarung war immer nur eine Frage des Zeitpunkts, nicht des Ob. Wir wollten uns Zeit nehmen, die Verhandlungen ordnungsgemäß führen und sicherstellen, dass alle Seiten zufrieden sind. Ich bin froh, dass uns das gelungen ist“, erklärt Teamchef Toto Wolff.

Wolff ergänzt: „George und Kimi haben sich als starkes Duo erwiesen, und wir freuen uns darauf, unseren Weg gemeinsam fortzusetzen. Unser Fokus liegt nun auf den verbleibenden sechs Rennen des Jahres, in denen wir um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung kämpfen, sowie auf dem Jahr 2026 und dem Beginn einer neuen Ära in der F1.“

„Es war bisher eine lange und erfolgreiche Partnerschaft mit dem Team und ich bin gespannt, was vor uns liegt – ganz besonders, da uns im nächsten Jahr eine der größten Regeländerungen in der Geschichte des Sports erwartet“, sagte Russell mit Blick auf die Reform im kommenden Jahr mit unter anderem noch deutlich nachhaltigeren Motoren. „In meiner ersten Saison in der F1 habe ich sowohl in guten als auch in schwierigen Momenten viel gelernt. All das hat mich nicht nur als Fahrer, sondern auch als Teamkollege stärker gemacht“, sagte Antonelli.

