Stürmer Youssoufa Moukoko ist nicht länger Profi von Borussia Dortmund. Der Angreifer wechselt nach Dänemark zum FC Kopenhagen.

Youssoufa Moukoko verlässt den BVB und wechselt mit sofortiger Wirkung zum FC Kopenhagen, wie die Borussen am Samstag auf ihren Kanälen offiziell bekanntgaben. Der 20-Jährige absolvierte am Samstag seinen obligatorischen Medizincheck und geht nun in Dänemark auf Torejagd.

99 Profi-Einsätze für den BVB