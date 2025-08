Offiziell: Müller setzt Karriere in der MLS fort

Thomas Müller setzt seine Karriere wie erwartet in der nordamerikanischen MLS bei den Vancouver Whitecaps fort. „It’s done, let’s go“, schrieb der 35-Jährige am Mittwochabend in den Sozialen Netzwerken. Wie der Klub aus Vancouver wenige Augenblicke später bekanntgab, unterschrieb Bayern-Ikone Müller einen Einjahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.

„Ich freue mich darauf, nach Vancouver zu kommen und diesem Team zum Meistertitel zu verhelfen“, wird Müller in der Vereinsmitteilung zitiert: „Ich habe viel Gutes über die Stadt gehört, aber in erster Linie komme ich, um zu gewinnen.“ In seinem Verkündungsvideo sagte Müller: „Whitecaps, let’s make history.“

Müller werde Teil des Kaders, „sobald er sein International Transfer Certificate (ITC), sein Visum und seine Arbeitserlaubnis erhält“, hieß es in der Mitteilung. Er werde nächsten Mittwoch (13. August) in Vancouver eintreffen, die Vorstellungspressekonferenz und sein erstes Training sind für den darauffolgenden Donnerstag geplant.

Zuletzt hatte sich Müller Anfang der Woche an der Säbener Straße im Bayern-Training fitgehalten. Das nächste Spiel der Whitecaps findet am 10. August bei den San Jose Earthquakes statt. Am 17. August könnte Müller gegen Houston Dynamo erstmals im BC Place von Vancouver auflaufen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

(SID) / Artikelbild: Imago