Was Sky bereits berichtet hat, ist nun offiziell: Schalke 04 hat mit Miron Muslic einen neuen Übungsleiter.

Miron Muslic wird neuer Cheftrainer der Knappen. Das hat Schalke 04 am Samstag offiziell bestätigt.

Muslic unterschreibt bei den Königsblauen wie berichtet bis 2027. „Für unsere Auswahl haben wir ein genaues Suchprofil definiert und anschließend in einem größeren Team einen detaillierten Rechercheprozess durchgeführt“, wird Frank Baumann (ab 1. Juni neuer Vorstand Sport) zitiert. „Mit Miron Muslic haben wir dabei den Trainer gefunden, den wir für den FC Schalke 04 wollen. Er ist in dieser Situation nach unserer Überzeugung der richtige Trainer. Wir heißen Miron auf Schalke herzlich willkommen.“

Muslic ergänzt: „Mein Dank gilt zunächst Plymouth Argyle. Sie haben es mir ermöglicht, Gespräche mit dem FC Schalke 04 aufzunehmen. Ich danke allen Schalker Verantwortlichen für das Vertrauen. Vom ersten Kontakt haben wir einen sehr offenen und ehrlichen Austausch gehabt“, so der Coach.

Muslic kostet Ablöse

Und weiter: „Mit Frank Baumann, Youri Mulder, Ben Manga sowie Matthias Tillmann haben wir in aller Ausführlichkeit besprochen, was Schalke und sucht und wie ich mich einbringen kann. Diesen Plan wollen wir gemeinsam umsetzen und uns zusammen mit großer Überzeugung und viel Leidenschaft an die Arbeit machen.“

Der 42-Jährige kommt vom Championship-Absteiger Plymouth Argyle, stand dort eigentlich noch bis 2028 unter Vertrag. Muslic hatte allerdings hatte er eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier stehen. Nach Sky-Informationen konnte Schalke diese noch einmal herunterhandeln, zahlt nun eine hohe sechsstellige Summe zuzüglich Boni.

(skysport.de) / Bild: Imago