Offiziell: Muslic wird neuer Trainer der SV Ried

via

via Sky Sport Austria

Fußball-Bundesligist SV Ried hat einen Nachfolger für Trainer Gerald Baumgartner gefunden.

Wie der Club aus Oberösterreich am Silvestertag bekanntgab, übernimmt Miron Muslic mit 1. Jänner 2021 das Amt. Der 38-Jährige war zuletzt Cheftrainer beim FAC Wien. Zeitgleich mit Miron Muslic wird Wolfgang Fiala seine Tätigkeit als Sportkoordinator bei Ried antreten.

“Miron Muslic kennt die SV Guntamatic Ried sehr gut. Er hat in Ried nicht nur als Co-Trainer der Profis gearbeitet, sondern auch als Trainer der Jungen Wikinger und der Akademie. In Abstimmung mit dem Vorstand haben wir uns dafür entschieden, einen neuen, mutigen Weg gemeinsam mit Miron Muslic zu gehen”, wird SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger in einer Aussendung zitiert.

Muslic und Fiala werden im Rahmen des Trainingsauftakts am 4. Jänner um 11.00 Uhr bei einem Pressegespräch offiziell vorgestellt.

(APA.)

Beitragsbild: GEPA.