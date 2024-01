Offiziell! Nächster U21-Teamspieler wechselt zu Rapid

Der SK Rapid hat nach Christoph Lang auch die Verpflichtung von U21-Teamspieler Noah Bischof verkündet. Der 21-Jährige erhält einen Vertrag bis Sommer 2026 und kommt vom SCR Altach zu den Grün-Weißen.

Bischof wird aber erst zur neuen Saison 2024/2025 beim SK Rapid spielen. Die Hütteldorfer verleihen den Angreifer in der Frühjahrssaison zum Zweitligisten First Vienna FC, wo er Spielpraxis sammeln soll.

Für Altach absolvierte Bischof 62 Pflichtspiele, in denen er fünf Treffer erzielen konnte. Zudem stehen für ihn bislang neun Einsätze im rot-weiß-roten U21-Nationalteam zu Buche, in denen er im laufenden Kalenderjahr dreimal traf.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer sagt zum Transfer: „Noah Bischof ist ein sehr interessanter Spieler, auf den wir in Zukunft setzen wollen. Momentan ist am wichtigsten, dass er möglichst viel Spielpraxis sammelt und daher freue ich mich, dass er beste Chancen hat, dies in den kommenden Monaten bei der Vienna zu tun. Es ist schön, dass sich künftig ein weiterer österreichischer U21-Nationalteamspieler in unserer Mitte wiederfinden wird. Wir werden seine Entwicklung bei unseren Kollegen in Döbling genau beobachten und ich bin überzeugt, dass er sich dort in den besten Händen befinden wird.“

Bild: GEPA