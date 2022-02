Offiziell! Nächster Youngster verlässt den FC Bayern

via

Die Kollegen von Sky Sport DE berichteten bereits am Deadline Day vom anstehenden Transfer von Nemanja Motika – nun ist dieser fix!

Wie der FC Bayern am Mittwochnachmittag bestätigte, wechselt der 18-Jährige mit sofortiger Wirkung zu Roter Stern Belgrad in die oberste serbische Liga. Nach Sky Informationen überweist Belgrad zwei Millionen Euro an den FC Bayern.

Jochen Sauer, der Leiter des Campus beim FC Bayern zum Transfer: „Nemanja hat sich die letzten Jahre bei uns gut entwickelt und in dieser Saison viele Tore in der Regionalliga Bayern geschossen. Roter Stern kam nun mit einem Angebot für ihn auf uns zu, das er aus sportlichen Gründen unbedingt annehmen wollte.“

Motika bedankt sich für „tolle viereinhalb Jahre“

Motika bedankte sich auf der Homepage der Bayern für „tolle viereinhalb Jahre“. „Ich habe als Spieler viel gelernt und möchte mich bei allen bedanken, die meinen Weg am FC Bayern Campus begleitet haben. In Belgrad habe ich nun die Chance, erstklassig zu spielen, werde aber aus der Ferne den FC Bayern Amateuren die Daumen für den Wiederaufstieg drücken.“

Motika spielte ab der U15 für den FC Bayern und absolvierte in dieser Saison 24 Partien für die Amateure. Dabei gelangen ihm 15 Tore und acht Assists. In der Youth League kam er einmal zum Einsatz und steuerte zwei Tore beim abschließenden 3:2-Sieg gegen den FC Barcelona bei.

