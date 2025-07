Offiziell: Neue Rückennummer für Mbappe bei Real

Superstar Kylian Mbappe tritt bei Real Madrid in sehr große Fußstapfen. Der Kapitän der französischen Fußball-Nationalmannschaft übernimmt bei den Königlichen die Rückennummer 10 von Real-Legende Luka Modric. Das teilte der spanische Vizemeister am Dienstagabend in den Sozialen Medien mit.

„10“, hatte Mbappe bereits am Mittwochabend auf der Plattform X geschrieben, mehr nicht. Der Post wurde in den spanischen Medien schon als Bestätigung der länger gehegten Vermutung gewertet, Mbappe werde sich die Spielmacher-Nummer des Kroaten schnappen.

Modric hatte Madrid nach 13 Jahren verlassen und sich der AC Milan angeschlossen. Er trug die „10“ neun Jahre lang. Vor ihm waren Stars wie Ferenc Puskas, Günter Netzer, Uli Stielike, Gheorghe Hagi, Robert Prosinecki, Luis Figo oder Mesut Özil mit der legendären Nummer auf dem Real-Dress aufgelaufen.

Mbappe mit der 9 bei Real gestartet

Mbappe hatte seine Zeit beim Rekordsieger der Champions League mit der „9“ begonnen. Die „10“ trägt er bereits seit Jahren bei der französischen Nationalmannschaft. Auf Vereinsebene hatte er sie in seiner Zeit bei der AS Monaco auf dem Rücken.

Real verspricht sich mit dem Wechsel eine Steigerung der Trikotabsätze. Als Richtmarke gilt die Saison 2009/10, die erste (und einzige) von Cristiano Ronaldo mit der „9“. Damals verkaufte Madrid laut Marca anfangs 15 Trikots pro Minute, insgesamt wurden mehr als eine Million Shirts von „CR7“ verkauft und ein Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro erzielt.

(SID) / Bild: Imago