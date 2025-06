Offiziell: Neuer Verein für Ex-Salzburg-Talent Wallner

Der Salzburger Lukas Wallner wechselt innerhalb der 3. deutschen Liga von Hannover 96 II zum Traditionsverein Hansa Rostock.

Der 22-jährige Innenverteidiger wechselte im Sommer 2024 ablösefrei von Red Bull Salzburg nach Hannover, ein Jahr später zieht es den ehemaligen U21-Teamspieler, ebenfalls ablösefrei, an die Ostsee.

Wallner: „Freue mich auf den nächsten Schritt in meiner Karriere“

In der vergangenen Spielzeit bestritt Wallner 25 Drittliga-Partien und erzielte drei Tore für Hannover II. „Ich freue mich unglaublich darauf, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen und bin sehr stolz, diesen Schritt bei so einem bedeutenden Traditionsverein wie dem F.C. Hansa machen zu dürfen“, sagte der Defensivspieler gegenüber den Vereinskanälen von Hansa Rostock.

Interessant: Beim FCH ist Amir Shapourzadeh Direktor für Profifußball. Der 42-jährige Deutsch-Iraner war zwischen 2017 und 2020 Sportdirektor bei der Admira.

Wallner wurde in der Salzburg-Akademie ausgebildet, bestritt aber nur ein Profispiel für die „Bullen“. Für Liefering kam der Verteidiger insgesamt 63 Mal zum Einsatz.

