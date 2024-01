Andreas Weimann spielt bis zum Saisonende für West Bromwich Albion. Das gibt der englische Zweitligist am Montag bekannt.

Der 32-jährige Wiener kommt leihweise von Ligakonkurrent Bristol City. Weimann erzielte für Bristol in 216 Pflichtspielen 51 Tore (29 Assists). Bei West Bromwich wird der 21-fache ÖFB-Teamspieler um den Aufstieg in die Premier League mitspielen. Aktuell liegt sein neuer Verein auf Platz fünf in der Championship.

Artikelbild: Imago