Offiziell: Nicolas Bajlicz kehrt zu Rapid zurück

Der SK Rapid hat Nicolas Bajlicz zurück nach Hütteldorf geholt. Der 21-jährige Mittelfeldspieler kehrt nach einer Saison bei der SV Ried zu den Grün-Weißen zurück und unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2030.

Bajlicz war erst im August des vergangenen Jahres ins Innviertel gewechselt, nachdem Rapid und die Rieder eine vertragliche Rückkehrmöglichkeit vereinbart hatten. Diese wurde nun gezogen. Der sechsfache U21-Teamspieler Österreichs entwickelte sich in der abgelaufenen Saison zu einer festen Größe bei der SV Ried und absolvierte insgesamt 28 Pflichtspiele für die „Wikinger“.

Rapid-Sportgeschäftsführer Markus Katzer zeigt sich von der Rückkehr des 37-fachen Nachwuchsteamspielers überzeugt: „Wir haben seine Entwicklung sehr genau verfolgt. Nicolas hat bei der SV Ried hervorragende Leistungen gezeigt und den nächsten wichtigen Schritt in seiner Karriere gemacht. Er bringt große technische Qualität mit, kennt unseren Verein bestens und wir sind überzeugt, dass er auch bei Rapid eine wichtige Rolle einnehmen kann.“

Auch Bajlicz blickt seiner zweiten Zeit bei den Grün-Weißen mit Vorfreude entgegen: „Ich freue mich sehr, wieder bei meinem Klub SK Rapid zu sein. Die Zeit in Ried hat mich sportlich und persönlich weitergebracht. Jetzt möchte ich bei Rapid den nächsten Schritt machen und mit der Mannschaft möglichst viele erfolgreiche Spiele bestreiten.“

Beitragsbild: SK Rapid