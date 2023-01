Offiziell: Oscar Gloukh wechselt zu Salzburg

Red Bull Salzburg verpflichtet das israelische Talent Oscar Gloukh von Maccabi Tel Aviv. Der 18-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

Der offensive Mittelfeldspieler gilt nicht nur in seiner Heimat Israel, wo er bereits zwei A-Team-Einsätze (ein Tor) absolviert hat, als großes Talent. In der laufenden Saison kam er beim israelischen Erstligisten auf 23 Einsätze mit 14 Scorerpunkten (sechs Tore, acht Assists). Da die Meisterschaft in seiner Heimat bereits seit Mitte Dezember wieder läuft, ist Gloukh voll fit und bereit. Er wird in Salzburg die Rückennummer 37 tragen.

(Red./FC Red Bull Salzburg)/Bild: FC Red Bull Salzburg