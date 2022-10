Offiziell: Pacult verlängert bei Klagenfurt

via

via Sky Sport Austria

Nun ist es offiziell: Peter Pacult verlängert seinen Vertrag bei Austria Klagenfurt. Wie Sky gestern schon vermeldet hatte, unterschreibt Pacult einen neuen Vertrag bis 2025 bei den Waidmannsdorfern.

„Wir sind sehr froh darüber, dass wir nun Klarheit schaffen konnten. Es war ja kein Geheimnis, dass beide Seiten großes Interesse daran hatten, den eingeschlagenen Weg gemeinsam fortzusetzen. Peter Pacult hat sich als Glücksfall für unseren Verein erwiesen, ist die Schlüsselfigur für die sportliche Entwicklung und wir sind fest davon überzeugt, dass er uns weiterhin so guttun wird“, sagt Imhof.

Der seit heute 63-jährige Fußball-Lehrer hatte seinen Dienst im Dezember 2020 angetreten, das Team über die Relegation gegen den SKN St. Pölten (4:0, 1:0) ins Oberhaus und in der Aufstiegs-Saison als erster Neuling direkt in die Meisterrunde geführt. Nach 13. Spieltagen der laufenden Serie hält Violett auf Platz vier und ist erneut am Weg ins obere Playoff.

„Ich freue mich sehr, dass die Vereinsführung mir weiter das Vertrauen schenkt. Es bereitet mir eine Riesenfreude, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, in der eine ganz besondere Atmosphäre herrscht und die ein starker Zusammenhalt auszeichnet. Ich fahre jeden Tag mit einem guten Gefühl zum Training und werde weiter alles dafür tun, um die Austria Klagenfurt als fixen Bestandteil in der Bundesliga zu etablieren“, versichert Pacult.

Der einstige Meistercoach (2008, mit Rapid Wien) trug bislang bei 71 Pflichtspielen der Waidmannsdorfer die Verantwortung, zu Buche stehen 34 Siege uns 15 Remis bei 22 Niederlagen. Mit dem jüngsten Erfolg bei seinem früheren Klub in Hütteldorf, dem 104. seiner Laufbahn, kletterte Pacult in die Top 10 der erfolgreichsten Trainer in der Historie der österreichischen Bundesliga.

(Red./Pressemitteilung Austria Klagenfurt)/Bild: GEPA