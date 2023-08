Offiziell: Peretz wechselt zum FC Bayern

Der Wechsel von Daniel Peretz zum FC Bayern ist offiziell. Das gab der deutsche Rekordmeister am Freitag bekannt.

Im Bundesligaspiel gegen den FC Augsburg könnte der Keeper dann erstmals im Kader stehen. „Mit Daniel Peretz sind wir in unserem Torwart-Team perspektivisch sehr gut aufgestellt – für diese Saison und für die Zukunft. Daniel Peretz ist ein Torwart mit großem Potenzial. In seinen jungen Jahren hat er sein Können nicht nur in nationalen, sondern auch bereits in internationalen Wettbewerben unter Beweis gestellt“, so FCB-CEO Jan-Christian Dreesen.

Peretz hinter Ulreich eingeplant

Wie Sky bereits zuvor berichtete, erhält Peretz beim FC Bayern einen Vertrag bis 2028. Die Ablösesumme beträgt etwa fünf Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. In München ist der Neuzugang zunächst als Nummer zwei hinter Sven Ulreich eingeplant. Kapitän Manuel Neuer erholt sich noch von seinem Unterschenkelbruch, den er sich im Dezember 2022 beim Skifahren zugezogen hatte.

„Es ist der Traum eines jeden Kindes, einmal für einen so großen Klub wie den FC Bayern spielen zu dürfen. Als ich vom Interesse der Bayern hörte, hatte ich nur noch einen Wunsch: Hierher zu wechseln. Ich bin hungrig auf alles, was jetzt kommt“, freut sich der Torhüter über die anstehende Aufgabe.

„Daniel ist ein sehr starker Torwart. Er ist aber noch jung und muss noch viel lernen. Bayern ist ein großer Schritt für ihn. Er hat ein großes Potenzial. Ich bin mir sicher, dass Peretz eine große Karriere macht“, schwärmte Almog Cohen, ehemaliger Nürnberger und Ingolstädter Bundesliga-Profi und jetziger Sportdirektor von Maccabi Netanya, bei Sky von seinem israelischen Landsmann.

(sport.sky.de)/Bild: Imago