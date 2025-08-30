Offiziell: Piatkowski verlässt Salzburg endgültig

Innenverteidiger Kamil Piatkowski verlässt Red Bull Salzburg und setzt seine Karriere künftig in Polen fort. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag beim Erstligisten Legia Warschau. Über die Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

Piatkowski war im Sommer 2021 vom polnischen Klub Rakow für etwa sechs Millionen Euro zu Salzburg gewechselt. Für die „Bullen“ absolvierte er insgesamt 57 Pflichtspiele, erzielte ein Tor und bereitete drei Treffer vor.

Zwischenzeitlich wurde der Verteidiger mehrfach verliehen: Im Frühjahr 2023 spielte er für KAA Gent in Belgien, im Frühjahr 2024 für den spanischen Klub FC Granada und im Frühjahr 2025 für Kasimpasa in der Türkei. Mit dem fixen Wechsel nach Warschau kehrt Piatkowski in seine Heimat zurück. Sein Vertrag läuft bis 2029.

Schröder: „Hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt“

„Auch wenn es für uns und Kamil letztlich nicht so geklappt hat, wie wir uns das vorgestellt haben, weiß ich, dass jeder im Klub nur das Beste über ihn sagt. Er hat sich stets in den Dienst der Mannschaft gestellt und alles versucht, um gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein. Auch deshalb wünschen wir Kamil auf seinem weiteren Karriereweg alles Gute“, erklärte Salzburgs Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder.

Bereits im Sky-Interview bestätigte der Salzburg-Boss den bevorstehenden Abgang.

(Red.)

Bild: GEPA