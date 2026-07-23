Offiziell: Pirkl wechselt innerhalb der 2. Liga

Simon Pirkl wechselt nach dem Ende seines Vertrags bei Blau-Weiß Linz zu Austria Salzburg. Das geben die Salzburger am heutigen Donnerstag offiziell bekannt.

Pirkl begann seine Karriere in Innsbruck und führte sein Weg über Wacker Innsbruck, Austria Lustenau und den SV Horn im Jahr 2021 zu Blau-Weiß Linz. Mit den Stahlstädtern stieg er 2023 in die Bundesliga auf und entwickelte sich zu einem der Leistungsträger in der Defensive. In insgesamt 153 Pflichtspielen für Blau-Weiß Linz erzielte Pirkl sieben Tore und bereitete 32 weitere Treffer vor.

🚨✍️ Willkommen in der Mozartstadt, Simon Pirkl! Unsere neue Nummer 60 wechselt vom FC Blau-Weiß Linz nach Salzburg und bringt die Erfahrung aus 90 Bundesligaspielen mit. pic.twitter.com/PifCrQeuWe — SV Austria Salzburg (@AustriaSalzburg) July 23, 2026

Auch Bundesligist WSG Tirol soll Interesse am ehemaligen österreichischen U21-Teamspieler gezeigt haben, letztlich entschied sich Pirkl jedoch für einen Wechsel nach Salzburg.

„Ich freue mich sehr ein Teil der Austria-Familie zu sein! Da ich Roli schon sehr lange kenne hatte ich von Anfang an ein gutes Gefühl. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich kann es kaum erwarten vor den überragenden Fans zu spielen und gemeinsam mit dem Team Siege zu feiern. Ich werde alles daran setzen, meine Erfahrung bestmöglich einzubringen, um gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein„, so Pirkl.