Offiziell! PL-Torjäger für bis zu 50 Mio. nach Saudi-Arabien

Nun ist es also offiziell: Aleksandar Mitrovic, Stürmer des FC Fulham, wechselt zu Al-Hilal nach Saudi-Arabien. Das gab der Klub am Samstagabend bekannt. Erst kürzlich zog es Superstar Neymar zu dem Klub, nun folgt der 81-malige serbische Nationalspieler.

Laut übereinstimmender Medienberichte erhalten die Cottagers aus London eine Ablösesumme von bis zu 50 Millionen Euro. Der hochdotierte Vertrag Mitrovics bei Al-Hilal ist bis 2026 gültig.

Wirklich überraschend kommt der Transfer nicht mehr. Bereits vor Wochen wurde über das intensive Baggern am serbischen Nationalstürmer berichtet.

Am ersten Premier-League-Spieltag Fulhams, ein 1:0-Sieg gegen Everton, wurde Mitrovic in der 58. Minute noch einmal eingewechselt. Bei der 0:3-Niederlage gegen Brentford an diesem Wochenende gehörte der Serbe schon nicht mehr zum Kader. Fulham-Coach Marco Silva tat nach der Partie seinen Unmut über den Abgang kund: „Er hat alles getan, um seinen Wechsel zu erzwingen.“