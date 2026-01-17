Offiziell: Prokop verlässt TSV Hartberg

Der 28-jährige Offensivspieler Dominik Prokop verlässt TSV Hartberg und wechselt mit sofortiger Wirkung zum bosnischen Erstligisten FK Zeljeznicar Sarajevo, wo der 28-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschreibt.

Der Wiener war im Februar 2023 vom kroatischen Klub HNK Gorica in die Oststeiermark gekommen. In seinen drei Jahren beim TSV absolvierte Prokop insgesamt 96 Pflichtspiele, in denen er 14 Tore erzielte und elf Assists beisteuerte. Sein letztes Tor im Hartberg-Trikot gelang ihm Ende Oktober 2025 beim Auswärtsspiel in Altach.

VIDEO: Prokop trifft gegen Altach

Obmann und Geschäftsführer Erich Korherr: „Dominik war ein echter Glücksgriff für den TSV Hartberg. Wir blicken auf drei erfolgreiche Jahre zurück, in denen er sportlich wie menschlich ein absoluter Mehrwert für unseren Verein war. In der Herbstsaison kam er zuletzt nicht mehr auf die gewünschten Einsatzzeiten, daher ist sein Schritt nachvollziehbar. Wir wollten ihm dabei keine Steine in den Weg legen und wünschen ihm für seine sportliche wie private Zukunft nur das Beste.“

Dominik Prokop über die Zeit in Hartberg: „Die Zeit in Hartberg werde ich immer in guter Erinnerung behalten, ich hatte hier eine sehr schöne aber auch herausfordernde und lehrreiche Zeit. Ich wünsche dem Verein alles Gute.“ Zu seinem neuen Verein äußert sich Prokop ebenfalls: „Ich war gerade im Stadion und kann es kaum erwarten, vor unseren Fans zu spielen. Ich weiß viel über Zeljeznicar, habe mit Freunden gesprochen, mit Jusuf Gazibegović, und habe nur Gutes gehört. Es ist immer wichtig, jemanden zu haben, den man bereits kennt. Die Fans können davon ausgehen, dass ich alles geben werde und dass wir möglichst jedes Spiel gewinnen werden“.

(TSV Hartberg/Red.)/Bild: GEPA