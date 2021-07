Offiziell: PSG-Star ziert Cover von FIFA 22

via

Nun ist es raus! Der Fußball-Star für das Cover von FIFA 2022 wurde offiziell bekannt gegeben.

Zum zweiten Mal ziert Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain das Cover des Videospiels. Bereits im Vorjahr war der französische Nationalspieler auf dem Titelbild.

Mbappe gelangen in der abgelaufenen Spielzeit in der Ligue 1 in 31 Spielen 27 Tore. Zudem gewann er mit PSG den Coupe de France und erreichte das Halbfinale der Champions League. Mit der “Equipe Tricolore” schied Mbappe im Achtelfinale der Europameisterschaft gegen die Schweiz aus.

(Quelle: sport.sky.de)

Beitragsbild: Imago.