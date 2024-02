Offiziell! Rapid bestätigt Abgang von Pejic

Der SK Rapid hat am Donnerstag noch einen Abgang bekannt gegeben. Aleksa Pejic wird die Hütteldorfer nach 1 1/2 Jahren in seine Heimat Serbien in Richtung Backa Topola verlassen. Pejic kam Sommer 2022 aus Soligorsk (Belarus) nach Hütteldorf. In seiner ersten Saison war der zweifache serbische Nationalteamspieler Stammkraft unter Ferdinand Feldhofer und Zoran Barisic. Nach einer langwierigen Schambeinentzündung zu Beginn der aktuellen Spielzeit kam der 24-Jährige nicht mehr zum Zug.

Pejic absolvierte insgesamt 36 Pflichtspiele für die Rapid-Profis. Ein Torerfolg blieb dem Mittelfeldmann verwehrt.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(Bild: GEPA)