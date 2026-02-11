Andrija Radulovic verlässt den SK Rapid bis Saisonende und wechselt auf Leihbasis nach Israel. Der 23-jährige Offensivspieler läuft künftig für den Erstligisten Hapoel Haifa auf.

Radulovic war vor einem Jahr zunächst leihweise von Vojvodina Novi Sad nach Hütteldorf gekommen und wurde im vergangenen Sommer fix verpflichtet. Für Rapid absolvierte der siebenfache montenegrinische Teamspieler bislang 38 Pflichtspiele und erzielte sechs Tore. In Haifa soll der Offensivmann nun bis Saisonende Spielpraxis sammeln. Danach ist eine Rückkehr nach Wien vorgesehen.

Rapid-Sportchef Markus Katzer sagt zum Transfer: „Für Andrija Radulović ist dieser Wechsel eine gute Chance, um in den nächsten Monaten mehr Spielpraxis sammeln zu können, als er sie wohl bei uns machen könnte. Ich hoffe, dass er bei Hapoel wieder Selbstvertrauen tanken kann, wir werden ihn weiter genau im Blick behalten und ihn hoffentlich im Sommer in guter Form wieder bei uns begrüßen können.“

(SK Rapid) / Bild: GEPA