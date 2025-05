Offiziell: Rapid gibt Vertragsverlängerung mit Katzer bekannt

Der SK Rapid hat den Vertrag mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer vorzeitig bis 2027 verlängert.

Das gab der Bundesligist am Sonntag unmittelbar vor dem Heimspiel gegen Sturm Graz bekannt. Der ursprünglich bis Dezember 2025 laufende Kontrakt wurde nun um weitere 24 Monate prolongiert. Aktuell befindet sich Katzer auf Trainersuche für die kommende Saison.

Katzer: „Ich brenne auf die Aufgabe“

„Ich brenne für diese Aufgabe und habe von Anfang an gesagt, dass wir gemeinsam einen Weg gehen möchten, der eher einem Marathon als einem Sprint gleicht. Seit meinem Amtsantritt bin ich jeden Tag mit großer Freude an meine Arbeit gegangen und überzeugt, dass dies auch in Zukunft so sein wird“, sagte Katzer. Der Wiener übernahm seine Aufgabe im Jänner 2023, zu seinem Verantwortungsbereich zählen das Profiteam sowie SK Rapid II. Zuvor war er viereinhalb Jahre als Sportdirektor bei der Vienna tätig.

Präsident Alexander Wrabetz strich das riesige Engagement und die hohe Professionalität Katzers hervor. Der eingeschlagene Weg soll nun erfolgreich fortgesetzt werden. „Kontinuität ist auf dieser Position besonders wichtig und da sich auch Markus stets dazu bekannt hat, an Bord bleiben zu wollen, war es für uns klar, dass wir uns unkompliziert auf die weiteren Rahmenbedingungen verständigen können“, erklärte Wrabetz.

Zuletzt bezog Katzer in Sky-Interviews und bei „Talk und Tore“ Stellung zu den Vertragsverhandlungen und seiner Zukunft bei Rapid.

