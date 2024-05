Offiziell: Rapid holt französischen Innenverteidiger

Der SK Rapid tütet den ersten Sommertransfer ein: Die Hütteldorfer verpflichtet Innenverteidiger Serge-Philippe Raux Yao vom französischen Zweitligisten Rodez AF.



Der 25-jährige Franzose unterschreibt bei Rapid einen Vierjahresvertrag bis 2028. Sky berichtete bereits vergangene Woche über den Wechsel.

Ablöse wird für den Abwehrspieler keine fällig, der Vertrag von Raux Yao läuft zu Saisonende aus. Mehrere Ligue-1-Klubs sollen an dem Innenverteidiger interessiert gewesen sein, im Jänner scheiterte ein Wechsel zu Erstligist Montpellier. Auch der Klub von ÖFB-Legionär Kevin Danso, RC Lens, soll interessiert gewesen sein.

Raux Yao ist bei Rodez gesetzt und hat in der laufenden Spielzeit 35 von 36 möglichen Ligaspielen absolviert. Mit seinem Klub spielt er aktuell sensationell um die Aufstiegsplayoffs mit. In den vergangenen Jahren spielte der Klub noch mehrmals gegen den Abstieg.

Rapid-Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum künftigen Neuzugang: „Serge-Philippe Raux Yao war ein absoluter Wunschspieler von uns und kommt als Stammspieler aus einer sehr guten Liga. Er selbst ist physisch stark, schnell und sehr ruhig am Ball. Schon durch seine Größe ist er eine Macht in der Luft, zudem hat er Stärken in der Spieleröffnung. Darüber hinaus ist er ein technisch guter Spieler und verfügt über eine bemerkenswerte Geschwindigkeit, sprich, er ist ein sehr kompletter Spieler. Wir sind froh und auch ein wenig stolz, dass wir ihn trotz des Interesses größerer Klubs verpflichten konnten und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Serge-Philippe Raux Yao wird mit dem Trainingsstart in die kommende Saison zu seiner neuen Mannschaft stoßen, Coach Robert Klauß hat den bald 25-jährigen linken Innenverteidiger bereits gemeinsam mit Markus Katzer persönlich kennengelernt und sich sehr für eine Verpflichtung eingesetzt.

Rapid bereitet sich auf Querfeld-Abgang vor

Beim SK Rapid könnte der Franzose Leopold Querfeld ersetzen, der wohl vor einem Abgang aus Wien Hütteldorf steht. Denn wollen die Grün-Weißen noch eine angemessene Ablöse mit dem österreichischen Innenverteidiger-Talent erzielen, muss der 20-Jährige im kommenden Sommer verkauft werden. Querfelds Vertrag bei Rapid läuft im Sommer 2025 aus.

(Red./SK Rapid)/Bild: SK Rapid