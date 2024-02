Offiziell: Rapid-Profi Grüll wechselt im Sommer zu Werder Bremen

Offensivspieler Marco Grüll wird den SK Rapid im Sommer ablösefrei verlassen und zum SV Werder Bremen wechseln. Das haben beide Vereine am Montagnachmittag offiziell verkündet.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum nun offiziell fixierten Wechsel von Marco Grüll nach Ablauf seines Vertrages beim SK Rapid am Ende dieser Saison: „Aus Sicht von Marco Grüll ist diese Entscheidung absolut verständlich, auch wenn wir ihn natürlich sehr gerne länger bei uns im Verein gehalten hätten. Seit meinem Amtsantritt vor etwas mehr als einem Jahr gab es auch immer Gespräche über eine vorzeitige Vertragsverlängerung, gleichzeitig wiederholt Angebote von ausländischen Klubs für einen vorzeitigen Transfer. So professionell Marco bei Trainings und Spielen ist, so professionell verlief stets auch dieser Austausch und gerade deswegen bin ich überzeugt, dass er bis zur letzten Sekunde mit voller Kraft für uns im Einsatz sein wird. Ich wünsche Marco Grüll schon jetzt nur das Beste für seine nächste Karrierestation und hoffe, dass wir uns bis Mai noch oft gemeinsam über gute Leistungen und Siege für Rapid freuen können.“

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Marco Grüll, der von den grün-weißen Fans zum „Rapidler des Jahres 2021“ und zum „Rapidler der Saison 2021/22“ gewählt wurde, sagt zu seinem bevorstehenden Wechsel nach Bremen: „Ich freue mich natürlich, dass nun vorzeitig Gewissheit über meine sportliche Zukunft herrscht und bin sicher, dass ich mit dem SV Werder Bremen die richtige Wahl getroffen habe. Bis zum letzten Saisonspiel gehört meine volle Konzentration aber dem SK Rapid. Wir haben noch viele Ziele, die wir erreichen möchten und ich will unbedingt meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Frühjahrssaison absolvieren. Ich fühle mich nach wie vor extrem wohl bei Rapid und möchte das Vertrauen und die Unterstützung von Trainerteam, sportlicher Leitung, Betreuern, Mitspielern und den Fans mit guten Leistungen bis zur letzten Sekunde im Rapid-Dress zurückzahlen.“

Der 25-Jährige kam im Sommer 2021 von der SV Ried nach Hütteldorf. Für Rapid absolvierte der vierfache ÖFB-Teamspieler bisher 117 Pflichtspiele (38 Tore, 26 Assists).

Werder liegt derzeit auf dem neunten Platz in der Deutschen Bundesliga. Mit Kapitän Marco Friedl und Romano Schmid spielen aktuell bereits zwei Österreicher in Bremen.

Mehr Infos in Kürze!

Beitragsbild: GEPA