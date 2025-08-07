Offiziell: Rapid verpflichtet Mittelfeldspieler Ndzie

Wie bereits von Sky berichtet, verpflichtet der SK Rapid den 22-jährigen Kameruner Martin Ndzie. Das geben die Hütteldorfer am Donnerstag offiziell bekannt.

Der defensive Mittelfeldspieler kommt vom israelischen Erstligisten FC Ashdod, wo er in der vergangenen Saison auf 33 Pflichtspieleinsätze kam. In Hütteldorf erhält Ndzie einen Vertrag bis Sommer 2029.

Rückennummer steht fest

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zur aktuellen Neuverpflichtung: „Mit Martin Ndzie bekommen wir einen typischen Sechser. Er besticht durch seine konsequente Zweikampfführung sowohl am Boden als auch in der Luft und verfügt zudem über ein gutes Passspiel und viel Ruhe, wenn er am Ball ist. Wenn er diesen am Fuß hat, ist er sehr schwer von ihm zu trennen. Zu seinen Qualitäten zählt die Fähigkeit, seinen Kollegen in der Offensivabteilung den Rücken freizuhalten. Trotz seines noch jungen Alters ist er ein Spieler, der uns rasch weiterhelfen könnte und von dem auch unser Trainerteam um Peter Stöger voll überzeugt ist“, so der 45-jährige Wiener.

Da Martin Ndzie Nicht-EU-Staatsbürger ist, wird es mit der Spielgenehmigung noch etwas dauern. Sobald diese erteilt, ist wird er das Trikot mit der Rückennummer 14 tragen.

Martin Ndzie selbst meint in einem ersten Statement: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung beim SK Rapid in Wien und habe bereits beim Heimsieg gegen Blau Weiß Linz die fantastische Stimmung im Stadion genossen. Mit Nenad Cvetković und „Hari“ Marcelin kenne ich bereits zwei meiner neuen Mannschaftskollegen aus meiner Zeit in Israel persönlich und schätze diese sehr. Ich hoffe, dass ich möglichst bald mein erstes Match in Grün-Weiß bestreiten kann“, so der 22-jährige Mittelfeldspieler.

Neuer Grgic-Konkurrent im Anflug: „Räume meinen Platz nicht einfach so“

(Red.) / Bild: SK Rapid