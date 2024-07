Offiziell: Rapids Mayulu wechselt nach England

Fally Mayulu wechselt in die zweitklassige englische Championship zu Bristol City. Das gibt der SK Rapid am Montag offiziell bekannt.

Nach Sky-Informationen kassieren die Hütteldorfer zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro für den 21-jährigen Franzosen. Erst im Sommer 2023 kam der Offensivspieler vom damaligen Aufsteiger Blau-Weiß Linz ablösefrei nach Wien. Sein Vertrag mit Rapid wäre noch bis Sommer 2027 gelaufen.

„Das Angebot aus der auch wirtschaftlich sehr attraktiven zweithöchsten englischen Spielklasse wollte er unbedingt annehmen. Auch für uns sind die ausverhandelten Ablösemodalitäten nun so gestaltet, dass wir Fally keine Steine mehr in den Weg legen wollten“, wird Rapids Geschäftsführer Sport Markus Katzer vom Verein zitiert.

Mayulu kam in seinen 35 Pflichtspielen für Grün-Weiß meistens in der Joker-Rolle zum Zug. Dennoch erzielte er bewerbsübergreifend elf Treffer und bereitete drei weitere vor.

Haaland-Cousin als Ersatz?

An einem Ersatz soll der SK Rapid bereits dran sein. Jonatan Braut Brunes soll im Fokus von Rapid-Sportdirektor Markus Katzer stehen. Der Cousin von Manchester City– und Ex-Salzburg-Stürmer Erling Haaland spielt aktuell in Belgien und könnte die Hütteldorfer in diesem Sommer noch verstärken.

Der 23-Jährige steht aktuell beim belgischen Erstligisten OH Leuven unter Vertrag. Brunes besitzt noch einen Vertrag bis 2026 und hat einen Marktwert von etwa 900.000 Euro (laut transfermarkt.at).

Artikelbild: GEPA