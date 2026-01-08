Offiziell: Ratkov verlässt Salzburg

Petar Ratkov hat den Sprung in die italienische Serie A geschafft. Der 22-jährige Stürmer wechselte am Donnerstag von Red Bull Salzburg zu Lazio Rom.

Beim aktuell Tabellenneunten unterzeichnete der Serbe einen „Langzeitvertrag“, wie die Römer bekanntgaben. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll sich die Ablösesumme auf rund 13 Millionen Euro belaufen. Ratkov brachte es in dieser Saison in 17 Ligaspielen auf neun Tore, war damit die Nummer zwei der Schützenliste.

Ratkov stand bei Salzburg seit Sommer 2023 unter Vertrag und schaffte bei 99 Einsätzen 22 Treffer und 15 Assists. Dreimal durfte sich der 1,93-Meter-Mann mittlerweile auch im serbischen Nationalteam versuchen. „Petar hat sich vor allem im letzten halben Jahr in Salzburg hervorragend entwickelt und war ein wichtiger Teil unserer Mannschaft. Dass er jetzt die Möglichkeit nutzen möchte, in eine der großen Ligen zu wechseln, ist nachvollziehbar“, sagte Salzburgs Sport-Geschäftsführer Marcus Mann.

„Super Chance“ für Ratkov

Seine wegfallenden Tore seien nicht zu unterschätzen. „Daher sind alle gefordert, diese zu kompensieren“, ergänzte der Deutsche. Die Lücke könnte durch die Rückkehr des nach einem Kreuzbandriss wiedergenesenen Karim Konate geschlossen werden. Der bildete auch am Dienstag bei der 0:5-Testniederlage gegen den FC Bayern gemeinsam mit Edmund Baidoo das Sturmduo des Vizemeisters.

„Meine Jahre in Salzburg waren für mich sehr schön und lehrreich, ich habe als Fußballer und Mensch viel mitnehmen und besondere Momente erleben dürfen. Aber ich denke, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für mich gekommen ist, um einen nächsten Schritt zu machen. Und da bietet sich mit Lazio eine super Chance für mich“, erläuterte Ratkov.