Offiziell! Reis neuer Trainer bei Schalke 04

via

via Sky Sport Austria

Der Schalke 04 hat einen neuen Trainer gefunden. Wie Sky bereits vorab berichtete, übernimmt Thomas Reis beim Tabellen-Schlusslicht.

Thomas Reis ist neuer Trainer des FC Schalke 04. Wie der Verein am Donnerstagmorgen offiziell bekanntgab, tritt der 49-Jährige die Nachfolge des in der vergangenen Woche entlassenen Frank Kramer an.

Reis zahlt an eigener Ablöse mit

Für Reis muss Schalke nach Sky Informationen eine Ablöse in Höhe von maximal 500.000 Euro an den VfL Bochum überweisen. Reis selbst zahlt nach Sky Informationen davon rund 200.000 Euro aus eigener Tasche. Für Schalke bleiben somit noch rund 300.000 Euro, zwei Drittel davon sind sofort fällig, der Rest folgt bei Klassenerhalt.

Reis wurde nach einer 1:3-Niederlage ausgerechnet auf Schalke am 6. Spieltag als Trainer in Bochum entlassen. Der VfL war seine erste Profi-Trainerstation.

Er übernahm den Klub am 6. September 2019 in der 2. Bundesliga, stieg mit Bochum auf und hielt auch die Klasse, ehe Bochum in dieser Saison die ersten sechs Partien allesamt verlor. Bereits im Sommer war Reis ein Kandidat auf Schalke, nun klappt es im zweiten Versuch.

(skysport.de)

Bild: Imago