Offiziell: Rieder unterschreibt bei Austria Salzburg

Austria Salzburg hat Ex-WSG-Spieler Florian Rieder verpflichtet. Das gibt der Zweitligist am Donnerstag offiziell bekannt.

Der 29-Jährige unterschreibt beim Tabellen-8. der ADMIRAL 2. Liga bis Sommer 2027 mit Option auf eine weitere Saison.

Vor wenigen Tagen hatte Rieder seinen Vertrag mit der WSG Tirol aufgelöst. Damit endete die bereits zweite „Amtszeit“ des gebürtigen Innsbruckers bei den Tirolern. Der 29-Jährige spielte bereits von 2019 bis 2021 bei der WSG. Nach Stationen bei Austria Klagenfurt und dem Wolfsberger AC kehrte Rieder im August 2024 nach Wattens zurück.

In der aktuellen Saison kommt der Offensivspieler lediglich auf 22 Einsatzminuten bei zwei Kurzeinsätzen im ÖFB-Cup.

Bei Austria Salzburg freut man sich über den Neuzugang. „Ich kenne Flo schon ewig. Er passt charakterlich super in unsere tolle Truppe. Sportlich bin ich sowieso überzeugt von ihm. Man könnte fast von einem Königsttransfer sprechen“, wird Sportdirektor Roland Kirchler zitiert.

Artikelbild: GEPA