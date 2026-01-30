Offiziell: Riera wird neuer Trainer von Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt hat den Spanier Albert Riera als Nachfolger für den entlassenen Cheftrainer Dino Toppmöller verpflichtet. Das teilte der Klub am Freitag mit. Der 43-Jährige kommt vom slowenischen Conference-League-Teilnehmer NK Celje, in der Mainmetropole erhält er einen Vertrag bis 2028.

Die Ablöse beträgt nach exklusiven Sky Sport-Informationen 700 000 Euro fix. Hinzu kommt eine Million Euro an Boni.

Zum ersten Mal das Training leiten wird Riera am Montag. Zuvor waren als mögliche Toppmöller-Nachfolger unter anderem auch der ehemalige Salzburg-Coach Marco Rose, Alexander Blessin vom FC St. Pauli sowie Jacob Neestrup vom FC Kopenhagen gehandelt worden.

Riera seit 2024 bei Celje

Riera war seit 2024 Trainer bei NK Celje, zuvor trainierte er von 2023 bis 2024 den französischen Klub Girondins Bordeaux. Während seiner Profikarriere war Riera unter anderem für den FC Liverpool aktiv.

Eintracht Frankfurt befand sich seit der Entlassung von Toppmöller nach dem 3:3 bei Werder Bremen am 16. Januar auf Trainersuche. Zuletzt coachten Dennis Schmitt und Alexander Meier das Team interimsmäßig.

(skysport.de) / Bild: Imago