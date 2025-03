Offiziell! Rose in Leipzig entlassen

Der deutsche Bundesligist RB Leipzig hat doch die Reißleine gezogen: Der Red-Bull-Club gab am Sonntag nach einer anhaltenden sportlichen Krise die Trennung von Trainer Marco Rose bekannt.

Der frühere Salzburg-Coach hatte die Leipziger Anfang September 2022 übernommen, zweimal in die Champions League und 2023 zum DFB-Pokalsieg geführt. In der Liga rutschte der Club der ÖFB-Teamkicker Nicolas Seiwald, Xaver Schlager und Christoph Baumgartner am Samstag durch ein 0:1 in Mönchengladbach auf Rang sechs ab.

Die neuerliche Qualifikation für die Champions League scheint ernsthaft in Gefahr. „Wir haben sehr lange an die Konstellation mit Marco und seinem Team geglaubt und bis zuletzt alles versucht, gemeinsam die Trendwende zu schaffen“, betonte Leipzigs Sportchef Marcel Schäfer in einer Club-Mitteilung. „Angesichts der Entwicklung und der ausbleibenden Ergebnisse sind wir allerdings fest davon überzeugt, dass wir für die verbleibenden Spiele einen neuen Impuls benötigen, um unsere Saisonziele zu erreichen.“

Von den jüngsten elf Ligaspielen hat Leipzig nur zwei gewonnen. Zudem kam in der Ligaphase der Champions League nach nur einem Sieg in acht Partien das frühe Aus. Zum Abschluss Ende Jänner setzte es ein 0:1 bei Sturm Graz. Bei der für den Trainerwechsel entscheidenden Pleite in Gladbach spielten Seiwald im Mittelfeld und Baumgartner in der Offensive durch. Schlüsselspieler Schlager, der den Großteil der Saison infolge eines Kreuzbandrisses verpasst hatte, fehlte wegen einer zuletzt beim ÖFB-Team erlittenen Muskelverletzung.

Auch Trainerteam muss gehen

Rose verabschiedet sich als bisher längstdienender Leipzig-Trainer. Neben dem 48-Jährigen, der aus Leipzig stammt, müssen auch seine Co-Trainer Alexander Zickler, Marco Kurth und Frank Geideck sowie Frank Aehlig, der Leiter der Lizenzspieler-Abteilung, gehen. Bereits am Mittwoch (ab 20 Uhr live auf Sky Sport UHD – streame das Spiel mit dem Sky X-Traumpass) steht das Pokal-Halbfinale beim VfB Stuttgart auf dem Programm. Wer in diesem wichtigen Spiel und in weiterer Folge auch für den Rest der Saison auf der Bank sitzt, will RB laut Clubangaben „in Kürze“ bekanntgeben.

Erst vor zwei Wochen sprach sich ÖFB-Teamspieler und Leipzig-Legionär Schlager bei „Talk und Tore“ für Rose aus.

„Wir brauchen ihn“ – Schlager stärkt Trainer Rose den Rücken

