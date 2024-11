Offiziell: Saison-Aus für Star-Quarterback

Für Dak Prescott von den Dallas Cowboys ist die Saison in der Football-Profiliga NFL vorzeitig beendet.

Wie Besitzer Jerry Jones gegenüber dem lokalen Radiosender „105.3 The Fan“ bestätigte, wird sich der Quarterback am Mittwoch wegen seines teilweise gerissenen Oberschenkelmuskels einer Operation unterziehen. Damit wird der 31-Jährige, der im Sommer eine Vertragsverlängerung bis 2028 bei den Texanern unterschrieb und damit zum bestbezahlten Spieler der NFL-Geschichte aufstieg, in dieser Spielzeit nicht mehr auflaufen können.

Prescott hatte sich am 3. November bei der 21:27-Niederlage der Cowboys bei den Atlanta Falcons verletzt. Nach neun Spielen steht Dallas bei nur drei Siegen und sechs Niederlagen, die Play-offs sind damit bereits in weite Ferne gerückt.

(SID) / Bild: Imago