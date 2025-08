Offiziell: Salzburg-Star wechselt zu Ajax

Der 21-jährige Israeli Oscar Gloukh verlässt den FC Red Bull Salzburg und spielt künftig beim holländischen Rekordmeister.

Die Entscheidung ist gefallen: Oscar Gloukh wechselt vom FC Red Bull Salzburg in die niederländische Eredivisie zu Ajax Amsterdam, wo er einen Vertrag über fünf Jahre unterschreibt.

Nach insgesamt zweieinhalb Jahren und 101 Spielen für die Roten Bullen geht die Zeit des trickreichen und beidbeinigen Mittelfeldstrategen in Salzburg zu Ende. Nachdem es über längere Zeit primär Gerüchte um einen möglichen Wechsel in die Niederlande waren, konnten in den letzten Tagen Nägel mit Köpfen gemacht und der Transfer des 21-fachen israelischen Teamspielers zum 36-fachen holländischen Meister fixiert werden.

Oscar Gloukh verlässt die Roten Bullen mit 23 Toren und 29 Assists sowie mit jeder Menge Erfahrung.

Die Stimmen zum Transfer:

Rouven Schröder: „Ich denke, dass für Oscar Gloukh nun der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen ist und sein neuer Klub, so wie es damals der FC Red Bull Salzburg war, hervorragend zu ihm passt. Die nur wenige Tage laufenden Gespräche mit Ajax waren durchweg konstruktiv, auch das wirtschaftliche Gesamtpaket ist für uns zufriedenstellend. Wir verabschieden mit Oscar einen großartigen Spieler mit enorm viel Talent, und ich denke, dass wir in den nächsten Jahren noch einiges von ihm hören werden. Dafür wünschen wir ihm alles Gute!“

Oscar Gloukh: „Der FC Red Bull Salzburg war meine erste Station im Ausland und hier konnte ich unglaublich viel lernen, mein damaliger Wechsel war die absolut richtige Entscheidung. Die Highlights in den zweieinhalb Jahren waren natürlich unsere vielen Spiele in der Champions League sowie, zum großartigen Abschluss, die Matches in der Klub-WM, die ich wohl nie vergessen werde. Ich bin dem Klub sehr dankbar für alles, was ich in all der Zeit in Salzburg erleben konnte, jetzt ist es Zeit für den nächsten Karriereschritt.“

(Red./Red Bull Salzburg)/Beitragsbild: GEPA