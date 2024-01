Offiziell: Salzburg-Verteidiger Piatkowski wird erneut verliehen

Zum zweiten Mal in Folge verleiht Red Bull Salzburg Innenverteidiger Kamil Piatkowski in der Winterpause ins Ausland. Wie der Serienmeister mitteilte, wechselt der Pole leihweise für ein halbes Jahr zum FC Granada nach Spanien.

Der 22-Jährige ist seit Beginn der Saison 2021/22 Spieler bei Red Bull Salzburg und kam in dieser Zeit auf 30 Pflichtspieleinsätze (ein Tor, zwei Assists) für die Roten Bullen.

Bereits in der vergangenen Saison war Piatkowski in der Winterpause für sechs Monate nach Belgien an KAA Gent verliehen worden.

Bild: GEPA