Offiziell: Salzburgs Clark wechselt per Leihe nach England

Nun ist es offiziell: Bobby Clark wechselt vom FC Red Bull Salzburg per Leihe in die englische Championship zu Derby County.

Das gibt der englische Zweitligist am Dienstagabend bekannt. Clark ist bis zum Ende der Saison 2025/26 an die „Rams“ – wo er auf ÖFB-Stürmer Andreas Weimann trifft – ausgeliehen. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2029.

Transfer-Flop

Für Clark ist es ein vorzeitiges Ende seiner Zeit in Salzburg. Das Offensivtalent kam erst vor knapp einem Jahr für rund 12 Millionen Euro vom FC Liverpool, konnte sich bei den Bullen jedoch nie durchsetzen.

In 25 Pflichtspiel-Einsätzen für den österreichischen Vizemeister gelang Clark lediglich ein Treffer sowie zwei Torvorlagen.

Derby-Interesse an Sturm-Verteidiger

Derby County hatte zuletzt auch Interesse an Max Johnston vom SK Sturm Graz gezeigt. Die Steirer sollen bereits zwei Angebote in der Höhe von 1,6 bzw. 1,8 Millionen Euro abgelehnt haben.

