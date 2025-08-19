Offiziell: Salzburgs Nene wechselt zu Fenerbahce Istanbul

Dorgeles Nene verlässt den FC Red Bull Salzburg und wechselt in die türkische Süper Lig, wo er einen langfristigen Vertrag bis 2030 bei Fenerbahce Istanbul unterschreibt.

Im Jänner 2021 verließ der Offensivspieler seine Heimat Mali, um bei den Salzburgern anzuheuern. Die Zeit des 23-fachen malischen A-Teamspielers in Salzburg geht nach 88 Partien mit 22 Toren und 15 Assists – 15 bzw. 9 davon in der letzten Saison – nun zu Ende.

Neue Offensivkraft für den Vizemeister?

„Durch den Wechsel ergibt sich für uns nunmehr die Situation, dass wir nochmals am Transfermarkt tätig werden und einen weiteren Offensivspieler holen wollen“, so Rouven Schröder im Statement zum Nene-Abgang.

„Der richtige Moment für mich gekommen“

„Seit ich als sehr junger Spieler aus Mali zum FC Red Bull Salzburg gewechselt bin, habe ich enorm viel erlebt und enorm viel gelernt. Auch dass ich bei mehreren Klubs gespielt habe, hat mir geholfen, mich schnell auf neue Situationen einzustellen und damit meine Entwicklung zusätzlich vorangetrieben. Ich fühle aber, dass jetzt der richtige Moment für mich gekommen ist, meinen nächsten Karriereschritt zu machen. Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen Menschen in Salzburg, die mich in den vergangenen Jahren unterstützt haben und mir viele schöne Erlebnisse am Spielfeld, aber auch abseits davon beschert haben“, so Dorgeles Nene.

(Red.) / Bild: Fenerbahce Istanbul