Offiziell: Sattlberger wechselt von Rapid zu Genk

Der Transfer von Nikolas Sattlberger zum KRC Genk ist offiziell. Damit verlässt der 20-Jährige den SK Rapid nach sechs Jahren.

Der defensive Mittelfeldspieler unterschreibt in Belgien einen Fünfjahresvertrag bis 2029. Laut Sky-Informationen soll Rapid ein Gesamtpaket von rund 2,6 Millionen Euro erhalten.

„Nikolas Sattlberger ist ein sehr talentierter Spieler mit guten Anlagen, den wir gerne noch länger bei uns gesehen hätten. Da es schlussendlich, trotz eines aus unserer Sicht sehr attraktiven Angebotes, zu keiner Einigung kam, ist der Transfer zu einer guten internationalen Adresse zu begrüßen. Wir konnten uns mit den Verantwortlichen von Genk auf vernünftige wirtschaftliche Rahmenbedingungen einigen und ich wünsche ´Satti´ persönlich und im Namen des SK Rapid viel Erfolg bei seiner neuen Karrierestation“, sagt Rapid-Sportchef Markus Katzer über den Abgang.

„Er hat einen guten Weg in unserer Nachwuchsakademie gemacht und es letzte Saison zum Stammspieler in der Profimannschaft geschafft sowie den Sprung ins U21-Nationalteam erreicht. Nikolas ist damit ein Vorzeigemodell für unsere hervorragende Ausbildung und ich wünsche mir und ihm, dass er in seiner weiteren Laufbahn seinen erfolgreichen Weg fortsetzen kann“, so Katzer weiter.

Bei Genk hat diesen Sommer der frühere Austria-Wien-Coach Thorsten Fink das Traineramt übernommen. Zuletzt soll auch der Ligarivale KAA Gent in ein Wettbieten um Sattlberger eingestiegen sein. „KRC Genk ist ein Verein mit großem Namen, der jede Saison um Titel kämpft“, betonte der Wiener in einer Stellungnahme seines neuen Arbeitgebers. „Als ich vom Interesse aus Genk hörte, war meine Entscheidung sofort gefallen. Andere Wege waren nie eine Option. Das ist der perfekte Schritt in meiner Entwicklung als Spieler.“

Katzer bestätigt: Aktuell kein Sattlberger-Ersatz geplant

Ersatz für Sattlberger soll es laut Katzer vorerst keinen geben. „Prinzipiell sind wir fertig. Natürlich müssen wir schauen, ob wir in eine Gruppenphase kommen und in welche Gruppenphase wir kommen und dann muss man es noch einmal evaluieren und analysieren. Dann wird man sehen, ob wir noch etwas machen. Aber prinzipiell ist es so, dass wir nicht vorhaben, jetzt einen Transfer zu machen“, so der Rapid-Sportchef im Sky-Interview.

(Red./APA) Bild: KRC Genk