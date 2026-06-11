Offiziell: Schalke holt Adamu aus Freiburg

Schalke 04 stärkt seine Offensive für die kommende Saison mit Junior Adamu.

Der neunmalige österreichische Nationalspieler kommt vom SC Freiburg, zuletzt war er an Celtic Glasgow ausgeliehen und gewann das schottische Double. Adamu unterschrieb auf Schalke einen Dreijahresvertrag.

„Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen“, sagte Schalkes Profifußball-Direktor Youri Mulder. „Junior ist ein Teamplayer, der seine Stärken auf mehreren Offensivpositionen und in unterschiedlichen Spielsystemen zeigen kann.“

Adamu (25) wurde in Nigeria geboren, als Einjähriger kam er nach Österreich. Fußballerisch ausgebildet wurde er bei RB Salzburg. Für die WM wurde Adamu von Nationaltrainer Ralf Rangnick nicht nominiert, sein letztes Länderspiel war im November 2024.

Erst am Mittwoch hatten die Schalker die Verpflichtung des defensiven Mittelfeldspielers Satoshi Tanaka (Fortuna Düsseldorf) verkündet.

Schalke-Coach Miron Muslic wollte Adamu bereits im Winter 2021 als damals neuer Ried-Trainer vom FC Red Bull Salzburg verpflichten. Der Stürmer ging damals leihweise zum FC St. Gallen in die Schweiz.

(SID) / Bild: Imago