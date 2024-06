Offiziell: Sesko verlängert bei RB Leipzig

Der ehemalige Salzburg-Stürmer bleibt den Roten Bullen in Leipzig noch länger erhalten.

Wie der Verein vermeldet, haben RB Leipzig und Benjamin Sesko den bestehenden Vertrag vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2029 verlängert. Der slowenische Nationalspieler und EM-Fahrer avancierte im Laufe seiner ersten Saison für die Leipziger zum absoluten Leistungsträger, erzielte wettbewerbsübergreifend in 42 Spielen 18 Tore und bereitete zwei Treffer vor.

„Ich hatte ein gutes erstes Jahr bei RB Leipzig und bin unglaublich glücklich hier zu sein. Team, Verein, Stadt, Fans – das Gesamtpaket bleibt für mich einfach überragend. Die vorzeitige Vertragsverlängerung ist deshalb der logische Schritt für mich“, so der 21-Jährige.

#AirSesko is not done yet! pic.twitter.com/UFygamArcC

— RB Leipzig (@RBLeipzig) June 12, 2024