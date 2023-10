Offiziell! So begründet der FC Bayern die Boateng-Entscheidung

Bayern München hat sich, wie Sky bereits berichtet hatte, gegen eine Verpflichtung von Jerome Boateng entschieden. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Der 35-Jährige hatte seit Sonntag am Training der Münchner teilgenommen und war ein Kandidat als Ersatz für die dünn besetzte Defensive.

„Vor knapp zwei Wochen waren alle vier Innenverteidiger aus dem Profikader des FC Bayern für das Pokalspiel bei Preußen Münster verletzt ausgefallen. Im Nachgang wurde der derzeit vereinslose Jérôme Boateng eingeladen, am Training des FC Bayern teilzunehmen. Inzwischen können Dayot Upamecano und Minjae Kim wieder schmerzfrei spielen, auch Matthijs de Ligt befindet sich auf dem Weg der Besserung, so dass sich die personelle Situation in der Innenverteidigung entspannt hat. In der Betrachtung aller Aspekte hat der FC Bayern jetzt entschieden, auf eine Verpflichtung von Jérôme Boateng zu verzichten. Gleichzeitig wurde ihm als einem verdienten Spieler des Vereins angeboten, sich weiterhin beim FC Bayern fit zu halten. Jérôme Boateng präsentierte sich in guter körperlicher Verfassung“, hieß es in der Mitteilung des Klubs am frühen Abend.

(SID/red.)

Artikelbild: Imago