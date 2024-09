Offiziell: Sofortiges F1-Aus für Daniel Ricciardo

Seit Wochen kursieren Gerüchte um eine vorzeitige Trennung von Daniel Ricciardo und den Racing Bulls noch während der laufenden Saison. In Singapur standen alle Zeichen bereits auf Abschied. Nun ist es offiziell! Der Australier wird wohl durch einen Youngster ersetzt.

Liam Lawson (22), derzeit Reservefahrer für Red Bull, steigt wohl ab sofort als Stammfahrer ins Cockpit bei den Racing Bulls. Lawson ersetzte bereits in der vergangenen Saison den damals verletzten Ricciardo beim zu diesem Zeitpunkt noch unter Alpha Tauri startenden Team.

Teamchef Laurent Mekies wird in der Mitteilung über Ricciardo zitiert: „Er hat viel Erfahrung und Talent sowie eine tolle Einstellung mitgebracht, was jedem bei der Entwicklung einer tollen Atmosphäre im Team geholfen hat.“

Sky-Experte Ralf Schumacher kündigte jüngst an, dass Ricciardo nach dem Rennen in Singapur gehen müsste. Ricciardo selbst äußerte sich vor dem Grand Prix noch ahnungslos: „Mir ist bewusst, dass es einiges an Gerede und Spekulationen gibt, über den Rest der Saison, aber davon wüsste ich im Moment nichts“.

Der 35-Jährige gab 2011 sein Debüt in der Formel 1. Im Alter von 22 Jahren stieg Ricciardo erstmals in der Königsklasse des Motorsports in Silverstone ins Cockpit eines Formel-1-Boliden. Im Laufe seiner Karriere ging der „Honey Badger“ für HRT, Toro Rosso, Red Bull, Renault, McLaren, AlphaTauri und Racing Bulls auf Rundenjagd.

