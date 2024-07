Offiziell: Sturm Graz leiht Bayern-Talent aus

Der SK Sturm hat die leihweise Verpflichtung von Bayern-Talent Lovro Zvonarek verkündet. Der Kroate wechselt für ein Jahr zum Doublesieger, eine Kaufoption besitzen die Grazer nicht.

„Der SK Sturm ist ein Top-Verein in Österreich und spielt in dieser Saison in der Champions League – ich kann mir keinen besseren Ort vorstellen, den nächsten Schritt in meiner Entwicklung zu gehen. Die Gespräche mit Andreas Schicker und Christian Ilzer waren richtig gut, ich kann es kaum erwarten, in Graz loszulegen“, sagte Zvonarek über seinen Wechsel.

Der offensive Mittelfeldspieler sorgte vergangene Saison bei seinem Startelf-Debüt für den FC Bayern für Aufsehen, als er die Münchener am 33. Spieltag gegen Wolfsburg bereits nach vier Minuten in Führung brachte. Der 19-Jährige stand in der abgelaufenen Saison insgesamt 14 Mal im Bundesliga-Kader der Bayern.

HIGHLIGHTS | FC Bayern – VfL Wolfsburg

Zvonarek ist kroatischer Juniorenteamspieler und spielt seit 2022 beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister zahlte für ihn vor zwei Jaren 1,8 Millionen Euro Ablöse an den kroatischen Klub Slaven Belupo.

Bild: Imago